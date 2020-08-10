Восстановившийся через суд казанский тренер рассказал, что на него снова оказывают давление

Восстановившийся через суд тренер по дзюдо татарстанской школы олимпийского резерва «Батыр» рассказал, что в центре на него снова оказывают «давление». Причем, началось это на следующий же день после суда.



По словам Артура Серазетдинова, Ленар Манапов продолжает выдвигать против него необоснованные обвинения, причем опираясь на документы, уже признанные судом необоснованными и незаконными.

— Я пришел на работу 27 июня, на следующий день после суда, подхожу в отдел кадров, а мне сразу же дают приказ, там кляуза — на меня опять написано заявление. Эта бумага была написана одним из тренеров 29 мая, и она уже была [предъявлена] в суде. Я ему объясняю, что эта бумага уже была в суде и мы ее обжаловали, мне говорят: «Нет, мы ничего не знаем, подпиши уведомление, что получил, и в течение двух рабочих дней пиши объяснительную». То есть давление снова началось, — рассказал тренер.

Руководитель «Батыра», по словам Артура Серазетдинова, также пытался отказать ему в предоставлении законного очередного оплачиваемого отпуска, но через отдел кадров ему все-таки удалось оформить все документы. До 11 августа тренер находится в официальном отпуске, тем не менее уже начал готовить своих подопечных к новому сезону, проводя открытые тренировки в городском парке.



Заместитель директора «Батыра» Альберт Валиуллов согласился озвучить позицию руководства спортшколы, подчеркнув, что с их стороны конфликт исчерпан и претензий к молодому тренеру больше никто не имеет, однако сам Серазетдинов забывать о нем не спешит.

— На сегодняшний день к Артуру нет никаких претензий. 29 июня он вышел на работу, написал заявление на отпуск где-то до середины августа. Я встречался с ним, встречался с родительским комитетом в лице Натальи Новиковой. С Артуром я встретился по поводу того, какие группы он оставляет на следующий год, потому что мы планируем, что он остается, работает, — пояснил наш собеседник.



Подробнее о конфликте и его продолжении читайте в материале «Реального времени».

