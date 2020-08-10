Блогерша, муж которой погиб в бассейне с сухим льдом, завела новый роман

Блогер Екатерина Диденко, на чьей вечеринке с сухим льдом в бассейне умер муж, рассказала о новом романе. Точнее, опубликовала фото с избранником, объяснившись перед подписчиками в сторис.

Многие пользователи, поняв, что Диденко завела новый роман, снова раскритиковали девушку, ведь со смерти мужа прошло полгода. В ответ на это она призналась, что скучает по мужу, но с его смертью она смирилась.

«Вы просто задумайтесь: кому будет лучше, если я впаду в депрессию, сопьюсь, перестану работать и начну выносить последнее из дома? Мне? Детям? Для кого нужна галочка «скорбеть ровно год»? То есть 365 дней ты сидишь дома, а на 366-й идешь в отрыв?» — ответила Диденко подписчикам в сторис.

Напомним, что трагическая вечеринка произошла в конце февраля. Во время празднования дня рождения в банном комплексе в бассейн высыпали 25 кг сухого льда. В результате два человека скончались на месте, Валентин Диденко, муж блогерши, умер в больнице. После трагедии Диденко обвиняли в том, что она наживается на скандале, так как ее начали приглашать на ток-шоу, а охваты аккаунта заметно выросли.

