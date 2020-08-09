Путин запретил генералам ВС РФ носить каракулевые шапки

Фото: realnoevremya.ru / Арсений Фавстрицкий

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который утверждает решение Минобороны РФ отказаться от ношения каракулевых шапок высшими офицерами. Теперь право на такие головные уборы сохранят за собой только генералы ФСО и Росгвардии.

«Пункт 5 изложить в следующей редакции: шапка из каракуля серого цвета с козырьком (только для высших офицеров (с шитьем 5-процентного золочения на козырьке) и полковников Федеральной службы охраны Российской Федерации, а также для высших офицеров (с шитьем пятипроцентного золочения на козырьке) войск национальной гвардии Российской Федерации», — говорится в указе.

Напомним, еще в апреле широко обсуждалось решение командования Вооруженных сил отказаться от одного из символов статуса генералов и полковников Минобороны. В министерстве объясняли подготовку такого шага решением президента РФ.