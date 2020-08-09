Лукашенко заявил, что Беларусь будет покупать нефть и газ там, где ей это удобно

Беларусь будет покупать нефть и газ там, где ей удобно — об этом заявил действующий лидер страны Александр Лукашенко. Он сказал эти слова журналистам сразу же после того, как проголосовал на выборах президента Беларуси.

— Мы не должны быть зависимы от одной страны. Вы это прекрасно понимаете. Поэтому мы сотрудничаем в том числе и с Польшей в этой части, — заявил Александр Григорьевич (цитата — по агентству БелТА).

Это заявление Лукашенко сопроводил и объяснением: «Это экономика, от нее никуда не денешься».

Напомним, пять дней назад, выступая с ежегодным посланием к белорусскому народу, президент привел оценку того, сколько денег потеряла Беларусь от нефтяных разборок с Россией. По его словам, сумма составляет около полутора миллиардов белорусских рублей (600 миллионов долларов).



«Итоги текущего периода показали, что высокая внешняя зависимость от одной-двух стран ставит нас в уязвимое положение, — говорил тогда белорусский президент. — Из-за торговых войн, несправедливых цен, дорогих кредитов страна потеряла $9,5 млрд экономического роста за пять лет. А это пенсии, стипендии, зарплаты бюджетников, поддержка семей. Мы сделали выводы. И уже реализуем стратегию, чтобы к 2025 году влияние таких факторов было минимальным».