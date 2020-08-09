Защитник «Рубина» Сильвие Бегич: «Локомотив» — трудная качественная команда, умеет играть в футбол»

Фото: ФК Рубин

Защитник казанского «Рубина» Сильвие Бегич поделился мыслями в преддверии матча 1 тура против «Локомотива». Хорват рассказал, сколько времени команда отдыхала после окончания прошлого сезона.

— После заключительного матча прошлого сезона у нас было четыре выходных, потом мы снова приступили к тренировкам. Тренировки тяжелые, но, думаю, к матчу мы подойдем в хорошем состоянии.

Также Бегич дал оценку будущему сопернику, московскому «Локомотиву». Москвичи, напомним, завоевали серебряные медали в прошлом сезоне.

— «Локомотив» — трудная качественная команда, умеет играть в футбол, много хороших игроков. Нам, конечно, будет тяжело, но мы готовимся к игре, провели плодотворные тренировки, поэтому игра будет хорошая, — сказал защитник Сильвие Бегич.

Матч 1 тура пройдет в Казани, во вторник 11 августа. Начало игры в 20:00 по московскому времени.