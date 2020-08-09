Наставник «Уфы» Вадим Евсеев выступил с заявлением в преддверии старта нового сезона РПЛ

Фото: ФК "Уфа"

Наставник ФК «Уфа» Вадим Евсеев в своей публикации в Instagram выступил с заявлением в преддверии матча первого тура нового сезона РПЛ. В первом туре уфимцы должны сразиться с «Краснодаром» из одноименного города.

«Хороший соперник. В прошлом сезоне именно эта команда имела наибольший процент владения мячом. В том чемпионате очки у «Краснодара» отобрать не удалось. Это делает завтрашний вызов сильнее.

<...> Все недавние удачные матчи «Уфы» против лидеров — уже история. Но все задачи, стоявшие в подготовительном периоде, ребята выполнили. Календарь на старте у нас непростой. Надеюсь, ребята выдержат не только эту игру, но и смогут хорошо пройти отрезок до перерыва на матчи сборной», — подписал Евсеев свою публикацию.

Напомним, в сезоне 2019/2020 «Уфа» в двух матчах Премьер-лиги против «Краснодара» пропустила 4 гола.

Матч «Уфа» — «Краснодар» пройдет сегодня, в 17.00 по московскому времени.