В России назвали самый малочисленный народ

С 2010 года самым малочисленным народом России считаются чамалалы, проживающие в Дагестане и Чечне. Десять лет назад их насчитывалось всего 24 человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на медиаофис Всероссийской переписи населения.

Чамалалы относятся к андийским народам Кавказа и субэтносу аварцев. Посемейная перепись населения Дагестана 1886 года показала, что их насчитывалось не менее 3 889 человек. Всесоюзная перепись населения 1926 года определила 3 438 чамалалов, а в 1967 году их насчитали более 4 тыс. человек.

Напомним, следующую перепись населения проведут в 2021 году — с 1 по 30 апреля.