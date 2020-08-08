Умер известный тренер по плаванию Геннадий Турецкий

Известный российский тренер и бывший пловец Геннадий Турецкий умер в 71 год, сообщает russian.rt.com.



Как сообщил источнику самый известный воспитанник тренера, четырехкратный олимпийский чемпион, Александр Попов, причиной смерти его наставника стал обширный инсульт. Специалист был доставлен в одну из швейцарских больниц и был введен в искусственную кому.

Среди воспитанников Турецкого, помимо Попова, олимпийские чемпионы Владимир Пышненко, Майкл Клим, Петрия Томас и Мэтью Данн.