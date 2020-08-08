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Умер известный тренер по плаванию Геннадий Турецкий

03:00, 08.08.2020
Умер известный тренер по плаванию Геннадий Турецкий
Фото: www.pressball.by

Известный российский тренер и бывший пловец Геннадий Турецкий умер в 71 год, сообщает russian.rt.com.

Как сообщил источнику самый известный воспитанник тренера, четырехкратный олимпийский чемпион, Александр Попов, причиной смерти его наставника стал обширный инсульт. Специалист был доставлен в одну из швейцарских больниц и был введен в искусственную кому.

Среди воспитанников Турецкого, помимо Попова, олимпийские чемпионы Владимир Пышненко, Майкл Клим, Петрия Томас и Мэтью Данн.

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