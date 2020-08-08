На следующей неделе музей-заповедник «Казанский Кремль» проведет онлайн-экскурсии

На следующей неделе, с 10 по 16 августа, в музее-заповеднике «Казанский Кремль» пройдет акция «ВКазанском Кремле», организованная совместно с популярной социальной сетью.

Для пользователей пройдут онлайн-экскурсии и онлайн-квесты по выставкам, видеоэкскурсии по древним архитектурным объектам, подкасты, розыгрыши входных билетов в музеи, на мастер-классы, экскурсии и многое другое.

Так, 10 августа в 14.00 пройдет онлайн-трансляция с вершины Спасской башни Казанского Кремля с рассказом об исторических местах Казани. 11 августа в 12.00 все желающие смогут посетить видеоэкскурсию «Больше, чем оружие: Кавказ и Османская империя». В этот же день в 17.00 выйдет новый эпизод подкаста «Интервью с главным архитектором Музея-заповедника «Казанский Кремль» Рустэмом Забировым».

12 августа в 14.00 любой желающий сможет присоединиться к онлайн-экскурсии «Птицы. Технология совершенства». В 16.00 — онлайн-экскурсия по выставке «В поисках истины».

13 августа в 16.00 будет проходить видеоэкскурсия по Благовещенскому собору, а 14 августа в это же время онлайн-экскурсия по выставке «Матисс. Пикассо. Шагал…». 15 августа в 12.00 все желающие смогут поиграть в онлайн-игру «БашНаБаш», а 16 августа послушать подкаст «Интервью с Азатом Галимовым. Автором выставки «Между Западом и Востоком».

Также в рамках акции посетителей ждут обновленные QR-коды, с помощью которых можно узнать обо всех объектах Казанского Кремля. Поучаствовать можно будет в социальной сети Музея-заповедника «Казанский Кремль».

В конце августа в Казанском Кремле пройдет фестиваль новой татарской культуры Tat Cult Fest.

