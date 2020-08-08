Татарстанские врачи сделали экстренную операцию на трахее умирающему пациенту

Врачи казанской РКБ провели экстренную операцию на трахее 30-летнему жителю Сармановского района.

Он несколько дней пролежал в районной больнице на искусственной вентиляции легких.

Медики вылечили молодого человека и выписали его домой, однако после длительного нахождения на ИВЛ у него образовались рубцы на трахее — стенки дыхательного горла превратились в грубую рубцовую ткань. Поскольку дыхательный путь сильно сузился, у мужчины начались проблемы с дыханием.

В частности, у пациента появилась одышка, воздуха не хватало — он не проходил через узкий просвет рубцовой трахеи. Перед тем, как практически потерять сознание, мужчина успел вызвать скорую. По оценке медиков, еще несколько часов и просвет трахеи зарос бы рубцовой тканью, мужчина бы умер.

Скорая помощь привезла мужчину в ЦРБ Сармановского района. Он умирал, а открытую операцию на трахее сделать было невозможно, врачи связались по видеосвязи с коллегами из Республиканской клинической больницы в 7.30. В 8.15 вертолет с врачом из Казани уже летел в район. В это время пациент практически потерял сознание, диаметр просвета в трахее был всего лишь 2 миллиметра, то есть воздух почти не поступал.

Заведующий торакальным отделением №2 РКБ Евгений Валерьевич Тришин сделал эндоскопическое бужирование трахеи, которое делается при ее стенозах (сужениях). Как пояснили в пресс-службе республиканского Минздрава, такая операция делается в ведущих клиниках России по квотам высокотехнологичной медицинской помощи, и зачастую только она может спасти жизнь пациента. Впереди у пациента еще несколько этапов серьезного лечения.

