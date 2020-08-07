Новости общества

21:18 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В парк у ДК им. Саид-Галиева в Казани вернули скульптуры

20:37, 07.08.2020
В парк у ДК им. Саид-Галиева в Казани вернули скульптуры
Фото: instagram.com/tgarch_kazan

В казанских Дербышках в парк у ДК им. Саид-Галиева вернули скульптуры в советском стиле.

Они выполнены из прочных современных материалов и являются аналогами тех, что находились здесь до реконструкции дворца культуры.

Дворец культуры им. Саид-Галиева открылся после капитального ремонта в конце июня. На открытие приехали заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, президент Татарстана Рустам Минниханов, заместитель министра культуры РФ Владимир Осинцев, премьер-министр РТ Алексей Песошин и мэр Казани Ильсур Метшин.

Поскольку в помещениях здания были уникальные люстры, лепнина и бра, выполненные в художественных мастерских Ленинграда, особое внимание уделяли реставрационной работе.

ОбществоИнфраструктураКультура Татарстан

Новости партнеров

 комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также