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В России добыли крупнейший в истории страны цветной алмаз

01:34, 08.08.2020
В России добыли крупнейший в истории страны цветной алмаз
Фото: alrosa.ru

На севере Якутии добыли кристалл весом 236 карат — это самый крупный цветной алмаз, когда-либо добытый в России.

Кристалл насыщенного желто-коричневого цвета добыли специалисты компании «Алмазы Анабара», дочернего предприятия «Алросы».

Размеры кристалла — 47х24х22 мм. Возраст драгоценного камня, по предварительной оценке, составляет от 120 до 230 млн лет, отметили в компании.

Сейчас специалисты оценивают и изучают камень, после этого будет принято решение, передавать ли камень в огранку мастерам или продать в неограненном виде.

В июне житель Челнов купил в интернете золотую брошь с бриллиантами и изумрудом стоимостью 166 тыс. рублей. Эта покупка стала самой дорогой в РФ.

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