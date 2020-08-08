В России добыли крупнейший в истории страны цветной алмаз

На севере Якутии добыли кристалл весом 236 карат — это самый крупный цветной алмаз, когда-либо добытый в России.

Кристалл насыщенного желто-коричневого цвета добыли специалисты компании «Алмазы Анабара», дочернего предприятия «Алросы».

Специалисты «Алмазов Анабара», «дочки» АЛРОСА, на месторождении «Эбелях» на севере Якутии добыли алмаз массой 236 карат насыщенного желто-коричневого цвета. Это самый крупный цветной алмаз, когда-либо добытый в России: https://t.co/FyfIrIN4dS pic.twitter.com/2Y3R4s4WjE — Alrosa Russia (@Alrosa_ru) August 7, 2020

Размеры кристалла — 47х24х22 мм. Возраст драгоценного камня, по предварительной оценке, составляет от 120 до 230 млн лет, отметили в компании.

Сейчас специалисты оценивают и изучают камень, после этого будет принято решение, передавать ли камень в огранку мастерам или продать в неограненном виде.

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