КХЛ опубликовала календарь нового сезона: в регулярном чемпионате будет четыре «зеленых дерби»

Континентальная хоккейная лига, как и обещала, презентовала сегодня календарь на новый сезон, который стартует 2 сентября в Москве матчем за Кубок открытия между ЦСКА и казанским «Ак Барсом».

Как уверяют в лиге, большая часть работы по составлению календаря была автоматизирована благодаря сотрудничеству с компанией SAP. Всего в регулярном чемпионате будет проведено 690 матчей за 142 игровых дня. Регулярка продлится до 27 февраля, старт плей-офф намечен на 2 марта.

Каждый из 23 клубов проведет по 60 матчей в регулярном сезоне. В соответствии с международным календарем ИИХФ, в расписании чемпионата КХЛ 2020/2021 предусмотрены паузы для проведения этапов Евротура: с 2 по 9 ноября (в Финляндии), с 14 по 20 декабря (в России), с 8 по 15 февраля (в Швеции). Также запланированы паузы на время проведения Матча звезд КХЛ в Риге (22—24 января) и в новогодние праздники (31 декабря — 2 января).

Особое внимание лига вновь уделила принципиальным встречам, однако по сравнению с прошлым сезоном количество матчей между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» сократится с шести до четырех. В Казани клубы сыграют между собой 17 сентября и 5 октября. В Уфе матчи пройдут 10 января и 18 февраля.