Кабмин Татарстана поднял зарплаты сотрудников казанского Кремля

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление правительства республики об индексации окладов работников нескольких бюджетных учреждений.

Согласно документу, зарплаты вырастут у сотрудников:

хзяйственного управления при Кабмине РТ;

загородного комплекса «Боровое Матюшино», относящегося к управделами президента РТ;

гостевого дома при управделами президента РТ;

музея-заповедника «Казанский Кремль».

Индексация произойдет с 1 октября 2020 года. Оклады вырастут в 1,03 раза, то есть на 3%. Оклад специалиста таким образом составит 11 498 рублей.

Ранее республиканские власти уже постановили поднять зарплаты ряда работников бюджетной сферы, а также глав районов и мэров.