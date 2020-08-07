Кабмин Татарстана поднял зарплаты сотрудников казанского Кремля
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление правительства республики об индексации окладов работников нескольких бюджетных учреждений.
Согласно документу, зарплаты вырастут у сотрудников:
- хзяйственного управления при Кабмине РТ;
- загородного комплекса «Боровое Матюшино», относящегося к управделами президента РТ;
- гостевого дома при управделами президента РТ;
- музея-заповедника «Казанский Кремль».
Индексация произойдет с 1 октября 2020 года. Оклады вырастут в 1,03 раза, то есть на 3%. Оклад специалиста таким образом составит 11 498 рублей.
Ранее республиканские власти уже постановили поднять зарплаты ряда работников бюджетной сферы, а также глав районов и мэров.ОбществоВласть Татарстан
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