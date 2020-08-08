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Сегодня в Татарстане ожидаются грозы и до +25 градусов

06:28, 08.08.2020
Сегодня в Татарстане ожидаются грозы и до +25 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В субботу, 8 августа, в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Местами ожидаются кратковременный дождь, гроза.

Ветер северный, северо-западный умеренный, местами порывистый сильный 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра Татарстана.

Днем температура воздуха составит от +20°С до +25°С. В Казани возможно от +22°С до +24°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет показывать аналогичные температуры.

Общество Татарстан

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