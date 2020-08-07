В Госдуме предложили ввести специальные вклады для покупки недвижимости

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В Госдуме предложили создать специальные вклады для накопления денег на покупку недвижимости, которые не будут облагаться налогами. С таким предложением выступил Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.

В письме, направленном на имя министра финансов Антона Силуанова, Федоров напомнил, что с 1 января 2021 года в России будет начисляться налог 13% на процентные доходы вкладов выше 1 млн рублей.

При этом многие граждане используют вклады и доход по ним в качестве накопительного ресурса для покупки недвижимости.

«На фоне того, что обеспечение граждан жильем является одной из приоритетных задач государства, прошу вас рассмотреть возможность внесения поправок… в части введения специальных накопительных вкладов на недвижимость, освободив вкладчиков, не имеющих в собственности недвижимость и планирующих ее приобрести, от налога на доходы по банковским вкладам на срок до 5 лет», — цитирует текст обращения RT.

Парламентарий также добавил, что если в течение 5 лет гражданин не купит недвижимость на эти средства, он будет обязан вернуть государству процентный доход.

Ранее сообщалось, что в России может появиться новый тип механизма ипотечно-накопительной системы (ИНС).

