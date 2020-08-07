Газизов выступил против лимита на аренды: «Стреляем сами себе в ногу»

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов выступил с критикой после появления информации о введении в Российской премьер-лиге лимита на аренду футболистов.

Накануне на собрании клубов РПЛ было проведено голосование, в ходе которого приняли две поправки, касающиеся фарм-клубов. Клубы проголосовали за то, чтобы при совершении аренды был отменен запрет, по которому игроки не могут принимать участие в матчах против клуба, который имеет на него права и отдал в аренду второй стороне.

«Мы не голосовали против поправок. Просто у нас была позиция, что давайте тогда сведем аренды вообще к нулю, если мы на такое пошли. Если подходить радикально, то давайте сделаем ноль.

Для меня любое ограничение приводит к границам. Это бьет по экономике клубов. То есть мы говорим о том, что нас ограничивают лимиты, а потом сами ставим себе лимиты. Эта история смешная.

Я понимаю, зачем это все. Но логики в этом мало. Мы все ругаем лимит на легионеров, а теперь еще и на аренды выписали лимит. А теперь я должен думать, что в один клуб я двоих отдам, в другой — одного. А если я хочу знакомому хорошему тренеру группу игроков отдать? Стреляем сами себе в ногу», — заявил Газизов.



Также при голосовании за вторую поправку лишь пять клубов выступили против того, чтобы в регламенте было прописано ограничение по количеству отдаваемых игроков в аренду в одну команду. Речь идет о переходе на правах аренды не более двух футболистов из одного клуба в другой.

Против выступили пять клубов, среди которых «Спартак», «Зенит», «Уфа», «Химки» и «Сочи».