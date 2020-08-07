Болгария готова упростить визовый режим для российских туристов

В Болгарии надеются на возвращение россиян в летнем сезоне 2020 года и готовы специально для них упростить визовый режим.

Вице-премьер и министр туризма Болгарии Марияна Николова заявила, что Россия — один из важнейших рынков для болгарского туризма. Поэтому туристические власти страны намерены прилагать все усилия для обеспечения комфортных условий для гостей и туроператоров.

Так, российским туроператорам уже можно подавать заявки на субсидирование чартеров на болгарские курорты. За каждого туриста Болгария платит по 35 евро. Всего на субсидирование частных программ правительство выделило более 28 млн евро. Согласно расчетам министерства туризма страны, благодаря субсидиям страна дополнительно получит 400 тыс. иностранных туристов, передает АТОР.

Власти Черногории с 7 августа официально разрешают въезд российским туристам без каких-либо ограничений и дополнительных условий.

