Синоптики прогнозируют в Татарстане дожди, град и до +33 градусов

В пятницу, 7 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами прогнозируется кратковременный дождь, днем и вечером локально сильный, также возможен град. В отдельных районах гроза.

Ветер северо-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с, днем и вечером локально шквал до 23 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра Татарстана.

Днем температура воздуха составит от +25°С до +30°С, на востоке — до +33°С. В Казани возможно от +26°С до +28°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет показывать от +28°С до +33°С.

