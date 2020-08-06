Банк «Спурт» выставил на торги 9 машин, квартиры и другое имущество

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) от лица прогоревшего казанского банка «Спурт» объявило о проведении торгов по продаже части имущества. В сумме начальная цена 22 лотов составляет 456,5 млн рублей.

Торги назначены на 22 сентября, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве.

Самые дорогие лоты — права требования к «Внешпромбанку» и «Интехбанку». Их начальная стоимость аналогична размеру долга и составляет 160,4 и 267,8 млн рублей соответственно.

Можно также обратить внимание на продающийся за 122 тысячи рублей бильярдный стол «Сенатор», белую иномарку Kia Rio (3787,5 тыс.), белый Chevrolet Cruze (405,1 тыс.) и еще семь автомобилей.

Также в списке распродаваемого имущества четыре квартиры, нежилое помещение в Йошкар-Оле за 6,99 млн рублей и садовый домик в Верхнем Услоне за 624 тысячи рублей.

Ранее АСВ выставило «дебиторку» «Спурта» почти на 2,4 млрд рублей.