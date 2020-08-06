В Казани на десяти заводах появятся памятные доски «Предприятие трудовой доблести»

Фото: Давид Казанский

Проект «Предприятие трудовой доблести» стартовал 6 августа текущего года. Цель проекта — почтить трудовой подвиг жителей Казани и запечатлеть вклад в победу над фашизмом каждого предприятия.



На входе 10 промышленных зданий предприятий города установят памятные доски, каждая из которых будет содержать краткую информацию о работе предприятия в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Минпромторг Татарстана.

Министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов рассказал о том, что заводы выпускали для фронта стратегически важную продукцию. «Сегодня нам важно увековечить память о них и тех, кто сутками стоял у станков, приближая победу», — сказал он.

Памятные доски будут размещены на Казанском оптико-механическом, Казанском электротехническом, Казанском государственном казенном пороховом и Казанском вертолетном заводах, авиационном заводе им. С.П. Горбунова — филиале ОАО «Туполев», Государственном НИИ химической промышленности, Казанском моторостроительном производственном объединении и Казанском ГИПРОНИИАВИАПРОМе, а также на «Элеконе» и «Вакууммаше».

Напомним, ранее 2,4 млн человек подписали обращение к президенту России Владимиру Путину за присвоение Казани звания Города трудовой доблести. По итогам заседания российского оргкомитета «Победа» 2 июля 2020 года указом главы государства Казань была удостоена почетного звания «Город трудовой доблести» в числе других 18 городов страны.