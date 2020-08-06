В Татарстане возбудили дело по факту гибели рабочего в детсаду

Следственным комитетом по Татарстану возбуждено уголовное дело по факту гибели в Казани 28-летнего рабочего. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следственных органов, 5 августа на территории строящегося детского сада мужчина получил удар током от сварочного аппарата. Смерть наступила мгновенно.

На данный момент ведется расследование. Сотрудники СК проверят соблюдение правил безопасности на месте гибели мужчины.

Напомним, что ранее на строительных работах в многоквартирном доме в Казани погибли двое мужчин, еще двое пострадали.