В офисы крупнейшего в стране производителя батарей пришли ФСБ и налоговая
Оперативники ФСБ и ФНС организовали обыски в офисах группы компаний Forte, производящей тепловое оборудование. Группа является крупнейшим в России производителем батарей.
По данным РБК, сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ и налоговики заинтересовались возможными махинациями с металлоломом.
Обыски коснулись офисов в Ростове-на-Дону и Волгограде.
По предварительной версии компании, входившие в группу, не платили НДС, а также умудрились получить возмещение за неуплаченный налог на 0,8 млрд рублей.
«Налоговые поступления от деятельности группы имеют отрицательные показатели» при обороте, который оценивается в 40 млрд рублей, отмечает издание.
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