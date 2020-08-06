В офисы крупнейшего в стране производителя батарей пришли ФСБ и налоговая

Оперативники ФСБ и ФНС организовали обыски в офисах группы компаний Forte, производящей тепловое оборудование. Группа является крупнейшим в России производителем батарей.

По данным РБК, сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ и налоговики заинтересовались возможными махинациями с металлоломом.

Обыски коснулись офисов в Ростове-на-Дону и Волгограде.

По предварительной версии компании, входившие в группу, не платили НДС, а также умудрились получить возмещение за неуплаченный налог на 0,8 млрд рублей.

«Налоговые поступления от деятельности группы имеют отрицательные показатели» при обороте, который оценивается в 40 млрд рублей, отмечает издание.

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