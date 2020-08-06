Бурганов: система образования Татарстана готовится к учебному году

Фото: Минмолодежи РТ

Министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов объяснил, что система образования готовится к новому учебному году по плану, однако решение будет принимать Роспотребнадзор.



«Родителям про 1 сентября еще никто ничего не говорил, потому что ни одного человека нет, который бы об этом знал. Мы готовимся выходить все 1 сентября, мы готовимся питать наших «начальников» (учеников начальных классов). Я никому таких заявлений делать не уполномочен, министерство и система образования готовятся к очному формату с 1 числа. Но многое остается в ведении Роспотребнадзора», — ответил Бурганов.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что пока в Татарстане учебный год планируют начать вовремя, в очном режиме.

