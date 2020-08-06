Названы даты выходов приказов о зачислении в КФУ
В Казанском федеральном университете назвали даты выходов приказов о зачислении. Их озвучил в ходе прямого эфира посвященного приемной кампании — 2020 секретарь приемной комиссии КФУ Олег Бодров.
22 августа выйдет первый приказ о зачислении на места в пределах особой и целевой квот, в том числе без вступительных испытаний.
24 августа будет издан первый бюджетный приказ о зачислении на 80% основных конкурсных мест. Второй приказ, на оставшиеся 20% бюджетных мест, выйдет 26 августа.
31 августа выйдет приказ о зачислении в КФУ на места с оплатой стоимости обучения.
Напомним, что на сегодняшний в конкурсе КФУ участвует 29 тыс. человек.
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