Названы даты выходов приказов о зачислении в КФУ

В Казанском федеральном университете назвали даты выходов приказов о зачислении. Их озвучил в ходе прямого эфира посвященного приемной кампании — 2020 секретарь приемной комиссии КФУ Олег Бодров.

22 августа выйдет первый приказ о зачислении на места в пределах особой и целевой квот, в том числе без вступительных испытаний.

24 августа будет издан первый бюджетный приказ о зачислении на 80% основных конкурсных мест. Второй приказ, на оставшиеся 20% бюджетных мест, выйдет 26 августа.

31 августа выйдет приказ о зачислении в КФУ на места с оплатой стоимости обучения.

Напомним, что на сегодняшний в конкурсе КФУ участвует 29 тыс. человек.

