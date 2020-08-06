Более 9 тыс. татарстанцев застраховались от несчастных случаев в СК «Сбербанк страхование» в 2020 году

С начала года более 9 тыс. жителей республики Татарстан защитили себя от непредвиденных расходов, связанных со здоровьем, при помощи программы страхования «Защита близких+». О собственном здоровье и здоровье семьи чаще беспокоятся женщины: именно они заключили 65% от общего количества договоров по этой программе.

Программа «Защита близких+» включает в себя три варианта страхования на выбор — «Для себя», «Для семьи» и «Для детей» — и позволяет застраховаться от травм в результате несчастных случаев. Полис действует круглосуточно, а страховая защита распространяется даже на занятия любимым спортом. Сегодня в дочерних страховых компаниях Сбербанка «Сбербанк Страхование» и «Сбербанк страхование жизни» действует около 75 тыс. договоров по этой программе, заключенных в Татарстане.

Около 70% от общего количества договоров клиенты оформляют для себя, по 15% — для детей и для всей семьи. Женщины заключают договоры страхования от несчастных случаев почти в два раза чаще, чем мужчины. Вариант страховой защиты «Для детей» и «Для семьи» в подавляющем большинстве случаев также выбирают представительницы прекрасного пола.

Договор страхования можно заключить на год или на 5 лет, при этом большинство клиентов предпочитают именно пятилетние договоры. Взносы по такому договору уплачиваются ежегодно или ежемесячно, при этом стоимость фиксируется на весь срок, страховая защита продолжает действовать даже в случае существенных изменений здоровья клиента в течение срока действия договора, а страховая сумма возобновляется ежегодно в полном объеме.

Причиной 90% страховых выплат по программе «Защита близких +» становятся бытовые травмы. Размер выплат зависит от тяжести травм. Средняя выплата составляет около 15 тыс. рублей. Максимальные выплаты по программе соответствуют размеру выбранных страховых сумм и могут составлять 400 тыс., 500 тыс. или 600 тыс. рублей. Крупнейшая выплата, произведенная в Татарстане в 2020 году, составила 100 тыс. рублей. Причиной страховой выплаты стала бытовая травма.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк»:

«Страхование от несчастных случаев поможет татарстанцам сохранить финансовое благополучие семьи при наступлении неблагоприятных событий. По программе «Защита близких +» клиент может сам выбрать, для кого оформить полис — для себя, для детей, либо застраховать в одном договоре всю семью. За 2019 год и первое полугодие 2020 года выплаты по этой программе получили порядка 500 жителей республики на сумму порядка 7 млн рублей. Полис страхования по этой программе можно оформить онлайн, а также в любом отделении Сбербанка в Татарстане».

С 2020 года договоры страхования от несчастных случаев по программе «Защита близких+» оформляет компания «Сбербанк Страхование». «Сбербанк страхование жизни» продолжает обслуживать клиентов по заключенным ранее и продолжающим действовать договорам.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО "Сбербанк"