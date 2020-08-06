Минтранс РФ готов поддержать усиление уголовной ответственности для дебоширов в поездах

Минтранс РФ готов поддержать введение уголовной ответственности для дебоширов на железнодорожном транспорте. Об этом заявил заместитель главы ведомства Владимир Токарев.

Токарев сообщил, что пока черные списки дебоширов в поездах и автобусах дальнего следования не предусмотрены действующим законодательством. Однако в конце 2019 года в Госдуме обсуждали вопросы усиления уголовной ответственности в отношении пассажиров, поведение которых угрожает жизни и здоровью других пассажиров либо персонала.

«Минтранс России готов поддержать подготовленные Госдумой предложения по внесению изменений в Уголовный кодекс», — сказал Владимир Токарев.

Ранее Международная федерация самбо (ФИАС) предложила авиакомпаниям обучать сотрудников приемам самообороны, чтобы нейтрализовать опасность со стороны пассажиров во время полетов.

