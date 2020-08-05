Полиция начала проверку в отношении Киркорова после жалобы казанского правозащитника на ролик о десантниках

Полиция Москвы начала проверку в отношении певца Филиппа Киркорова на оскорбление десантников в юмористическом скетче, размещенном на странице артиста в Instagram. Заявление в правоохранительные органы подал казанский правозащитник Еркен Сарсембаев.

Правоохранители проведут проверку согласно УПК РФ и КоАП РФ, говорится в тексте документа (есть в распоряжении «Реального времени»). В рамках проверки должна быть назначена соответствующая экспертиза песни. Ожидается, что ее результаты будут в течение 30 дней.

Также Сарсембаев направил соответствующие письма Генпрокурору РФ Игорю Краснову и председателю Следкома Александру Бастрыкину. Свою позицию правозащитник объясняет тем, что служил в Десантно-Штуровой бригаде в Средне-Азиатском военном округе во время СССР и был командиром отделения.



Сарсенбаев уже не раз просит проверить правоохранительные органы высказывания известных людей. Ранее он добивался проверки в отношении гендиректора ВГТРК Олега Добродеева из-за слов телеведущего Владимира Соловьева, назвавшего мразью дозвонившегося в эфир татарстанца.

