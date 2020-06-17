Казанский правозащитник попросил привлечь Филиппа Киркорова по 282 статье за ролик о десантниках-геях

Казанский правозащитник Еркен Сарсембаев потребовал проверить на оскорбление десантников новый юмористический скетч из Instagram Филиппа Киркорова.

По мнению правозащитника, Киркоров и другие авторы видео должны быть привлечены к «уголовной ответственности по ст. 282 УК РФ, по другим статьям УК РФ, и административной ответственности».

Он направил соответствующие письма Генпрокурору РФ Игорю Краснову и председателю Следкома Александру Бастрыкину.

«У меня как бывшего десантника этот ролик вызвал у меня крайнее возмущение, недовольство и неприятные чувства, поскольку, это видео унижает и оскорбляет меня и других бывших и настоящих десантников СССР и РФ», — написал Сарсембаев (копия письма есть в распоряжении «Реального времени»).



Еркен Сарсембаев известен подобными просьбами проверить высказывания или действия известных людей. Например, он добивался проверки в отношении гендиректора ВГТРК Олега Добродеева из-за слов телеведущего Владимира Соловьева, назвавшего мразью дозвонившегося в эфир татарстанца.