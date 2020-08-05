Нефтяные котировки обновили пятимесячный максимум: что происходит и что будет дальше

Фото: Олег Тихонов

Таких цен на нефть не было с 6 марта

Цены на нефть сегодня обновили пятимесячные максимумы: октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures сегодня после обеда доходили до цены в $46,16 — такого не было с 6 марта. Сентябрьские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи торговались по цене до $43,48. К 18.03 мск график Brent показывал цену 46,02 доллара за баррель (+3,58% за день), WTI — 43,30 доллара (+3,86%).

Многие аналитики связывают эту ситуацию со статистикой запасов нефти в США за минувшую неделю: согласно вчерашнему докладу API (Американского института нефти), они резко сократились — на 8,59 млн баррелей. По официальным статистическим данным о запасах сырой нефти в США, вышедшим сегодня в 17.30, сокращение запасов составило 7,37 миллиона баррелей, хотя консенсус-прогнозы сходились всего лишь на 3 миллионах. Показатель запасов в США считается одним из серьезных драйверов нефтяных котировок, поэтому «бычий» тренд на товарных биржах многие связывают с более чем двукратным превышением над прогнозами.

Позитивная статистика, свидетельствующая об укреплении американской экономики и ее «разогреве», поступала сегодня неоднократно: так, композитный индекс деловой активности за июль тоже оказался выше ожидаемого. Подобные факторы часто положительно сказываются на спросе на нефть, а следовательно, и на ее котировках.

«Повлияли увеличения рисковых ожиданий из-за катастрофы в Бейруте»

Блогер и экономист Альберт Бикбов считает, что техногенная катастрофа в Бейруте тоже внесла свой вклад в нефтяную экономику:

— Скорее всего, «повышательный тренд» продолжается в связи с выходом американских статистических данных о снижении запасов в нефтяных хранилищах. Рост цен происходит, во-первых, в связи с тем, что с рынка уходит затоваривание. Кроме того, повлияли увеличения рисковых ожиданий из-за катастрофы в Бейруте. Несмотря на то, что сама она не имеет большого отношения к рынку нефти, но все-таки целый город лег, разрушен важный транспортный хаб. А техногенные катастрофы такого масштаба, как правило, оказывают влияние на рост нефтяных котировок. Разрушен крупный порт, да к тому же еще и поначалу были версии ракетных ударов и прочей нестабильности (с учетом специфики региона). Все это нервировало рынки и не могло не повлиять на стоимость черного золота. Плюс ко всему, мировая экономика потихоньку выходит из «ковидного» ступора, и спрос на нефть растет устойчиво уже некоторое время.

Опасения о росте объемов добычи в ОПЕК+ оказались напрасными

Владислав Кочетков, президент ГК «Финам», сомневается в том, что Бейрут оказал серьезное влияние на котировки, и согласен с точкой зрения о сокращении запасов в США. Он объясняет, что происходит на товарных рынках с точки зрения фундаментальных и технических факторов:



«Вряд ли взрыв в Бейруте стал причиной роста цен на нефть, хотя, возможно, и выступил спусковым крючком для роста покупок. По всей видимости, в порту Бейрута произошла техногенная катастрофа, а не террористический акт, который мог бы вызвать геополитические осложнения.



Другим сигналом к покупке могла стать информация о большем, чем ожидалось ранее, сокращении запасов в США. А дальше вступили в силу фундаментальные и технические факторы.



Фундаментальной причиной мог стать приток средств инвесторов на рынок производных финансовых инструментов, привязанных к нефти, — именно торговля нефтяными фьючерсами на бирже в наше время формирует ценовые ориентиры. Правительства стран, пострадавших от пандемии, вливают в экономику большие деньги для преодоления ее последствий. В первую очередь ликвидность идет, конечно, на финансовые рынки, поднимая цену золота, промышленных металлов, акций и фондовые индексы. Только на рынок нефти эти деньги пришли с опозданием, сдерживаемые опасениями по поводу второй волны пандемии. К тому же рынок ожидал, как отразится на запасах увеличение объемов добычи нефти участниками соглашения ОПЕК+ с 1 августа. Опасения оказались напрасными, и препятствия к росту нефтяных котировок были устранены».

Ближайший прогнозируемый диапазон колебаний марки Brent — между 45 и 50 долларами за баррель

Владислав Кочетков предполагает, что впереди новые уровни сопротивления, и рассказывает, почему рост все-таки остановится:

«Технически на рынке произошел пробой уровня сопротивления в районе чуть выше 44 долларов за баррель нефти марки Brent, в который цена билась целых два месяца. Рынок не может стоять на месте, слишком долго накапливая силы. Слом сопротивления должен дать выход энергии роста. Пробой технического уровня сопротивления дает сильный сигнал спекулянтам к покупке. Одновременно с этим те игроки, кто ставил на падение нефти — хеджеры, страхующие риски второй волны пандемии, или спекулянты, рассчитывающие, что рост добычи ОПЕК+ приведет к росту запасов и падению цены, вынуждены закрывать ставшие убыточными короткие позиции. И это добавляет движению вверх дополнительную силу.

Впереди — выход цены к новому уровню сопротивления и возможная коррекция вниз, вероятно, до пробитого ранее уровня. Ближайший прогнозируемый диапазон колебаний — коридор между 45 и 50 долларами за баррель нефти марки Brent.



Рост спроса на нефть по мере снятия карантинов продолжает балансироваться ростом нефтедобычи. При этом накопленные глобальные запасы нефти сокращаются слишком медленно, чтобы позволить ценам улететь слишком высоко. К тому же при ценах выше 50 долларов за баррель снова начнется увеличение добычи странами, не подписавшими соглашение с ОПЕК, и это станет естественным ограничением роста нефтяных котировок в среднесрочной перспективе».

Людмила Губаева