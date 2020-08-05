Директор татарской гимназии им. Марджани уходит на покой после более четверти века работы

Фото: Олег Тихонов

«Настало время уйти»

Камария Хамидуллина покидает пост директора казанской Татарской гимназии №2 имени Ш. Марджани. Как рассказала «Реальному времени» сама Хамидуллина, заявление об уходе уже написано, однако приказ пока еще не издан.

На должности директора МБОУ «Татарская гимназия №2 имени Ш. Марджани при КФУ» Камария Зиннуровна работает уже более 26 лет — с 1993 года. В 1990 году она пришла в эту гимназию (тогда учреждение еще не носило имя Шигабутдина Марджани) в качестве учителя информатики, позже стала завучем. Хамидуллина окончила КГУ по специальности «Математик» и до гимназии №2 работала учителем математики еще в нескольких школах Казани.

В минувшем году Хамидуллиной исполнилось 70 лет, и именно с возрастом она связывает уход с должности. «У меня года, я много проработала, настало время уйти», — заявила она нашему изданию.

Добавим, что Камария Хамидуллина является действующим депутатом Казгордумы. Кроме того, она носит звания народного и заслуженного учителя Татарстана и является почетным гражданином Казани. Кроме того, Хамидуллина входит в созданную президентом Татарстана комиссию по вопросам сохранения и развития татарского языка

На должности директора МБОУ «Татарская гимназия №2 имени Ш. Марджани при КФУ» Камария Зиннуровна работает уже более 26 лет — с 1993 года. Фото tatarstan.ru

Кто сменит Хамидуллину?

В разговоре с «Реальным временем» Хамидуллина сообщила, что ей неизвестно, кто займет ее место в качестве директора. Однако по данным источников «Реального времени» в сфере образования Казани, на эту позицию претендует директор Татарской гимназии №13 Рамиль Гайнуллин. По данным наших источников, он уже прошел собеседование, но приказ о назначении также еще не выпущен. Оперативно связаться с Гайнуллиным не удалось.

Гайнуллин гораздо моложе — он, по данным открытых ресурсов, родился в деревне Мемдель Высокогорского района и окончил там школу в 2006 году. В 2011 году он окончил факультет татарской филологии и истории КГУ, кроме того, прошел аспирантуру на кафедре истории и философии в институте им. Марджани — в этом свете его возможное назначение директором гимназии им. Марджани выглядит символичным.

До назначения в гимназию №13, которое произошло год назад, он работал преподавателем татарского в лицее-интернате №2 и, судя по открытым данным, в «Лицее Иннополис».

Кроме того, в Сети можно найти его объявления, предлагающие услуги репетитора по татарскому языку и истории, — с положительными отзывами от клиентов.

В минувшем году гимназия прославилась благодаря своему выпускнику Рамилю Багавиеву — он единственный в Татарстане набрал 399 баллов по четырем предметам на ЕГЭ. Фото Максима Платонова

Чем известна гимназия им. Марджани?

Отметим, что гимназия №2 является единственным в Татарстане городским общеобразовательным учреждением, где все предметы преподают на татарском языке. Эта практика была введена примерно в тот период, когда директором гимназии стала Хамидуллина.

В минувшем году гимназия прославилась благодаря своему выпускнику Рамилю Багавиеву — он единственный в Татарстане набрал 399 баллов по четырем предметам на ЕГЭ (позже он поступил в КФУ). Кроме того, в сентябре прошлого года гимназия начала транслировать свои уроки в Instagram.

В апреле 2019 года председатель общественной организации татарских женщин «Ак калфак» Кадрия Идрисова в интервью СМИ рассказывала, что желающих поступить в татарскую гимназию набиралось на семь классов, однако из-за стесненных обстоятельств и старого здания школы там сформировали только четыре класса. Идрисова заявляла, что школа нуждается в новом здании.

Александр Артемьев