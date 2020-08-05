Урунов: «Газизов дал мне шанс в «Уфе». Теперь хочу оправдать его доверие и в «Спартаке»

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Новый полузащитник московского «Спартака» Остон Урунов поделился мыслями после перехода в московский клуб. Узбекский хавбек рассказал, что это давняя мечта его отца



— Здесь отличный коллектив, меня хорошо приняли. Надеюсь поскорее влиться в команду.

Я знаю, что «Спартак» — самый титулованный клуб, народная команда. Мой отец всегда мечтал, чтобы я стал игроком «красно-белых».

Как я играю? Я люблю работать с мячом, мне комфортно играть в центре. Посмотрим, куда меня поставит тренер.

Урунов также поблагодарил генерального менеджера «Спартака» Шамиля Газизова, который позвал игрока с собой в Москву. Также, по мнению узбекского футболиста, теперь за «красно-белых» будет болеть все население Узбекистана — его родины.

— Я рад снова оказаться в одном клубе с Шамилем Газизовым. Он дал мне шанс, когда пригласил в «Уфу» из Узбекистана. Теперь хочу оправдать его доверие здесь!

— С твоим появлением к «Спартаку» будет особое внимание в Узбекистане?

— Да! Можно сказать, что у «красно-белых» появилось 35 миллионов новых болельщиков. Это все население нашей страны, — сказал Урунов клубному телевидению московского «Спартака».