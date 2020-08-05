Пес Пиксель Запеканкин баллотируется в депутаты гордумы Ростова-на-Дону

Житель Ростова-на-Дону Сергей Пименов решил выдвинуть своего пса по кличке Пиксель на выборы в городскую думу, сообщается в аккаунте хозяина пса в Facebook.



Двухлетний бостонский терьер по кличке Пиксель Дуралеевич Запеканкин проживает вместе с хозяином и представляет Военведский одномандатный избирательный округ №16 Ростова-на-Дону от «Партии Сук и Кобелей».

Хозяин сделал предвыборный сайт, напечатал и развесил по всему району предвыборные плакаты с изображением любимца. Все финансируется из фонда пожертвований.

Для кандидата разработали предвыборную программу. В нее вошли обещания постройки 33 площадок для собак, обеспечение выгула три раза в день, шестичасовые чесания за ухом, а также разрешение гонять кошек.