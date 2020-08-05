Врачи РКБ в Казани удалили опухоль беременной женщине так, что та смогла доносить ребенка

Фото: @rkb_adm

Врачи РКБ смогли удалить опухоль беременной жительнице Казани, которая впоследствии выносила ребенка весь положенный срок. Об этом случае рассказали в пресс-службе РКБ.

Молодая женщина в положении проснулась среди ночи от резкой нарастающей боли в животе. К 4 утра боль стала нестерпимой, и будущая мать вызвала скорую помощь. Медики доставили ее в Перинатальный центр РКБ, где стало ясно, что у женщины воспалилась миома.

Женщина знала о доброкачественном образовании. Но во время беременности миоматозный узел вырос и воспалился. Опухоль угрожала жизни ребенка, поэтому врачи приняли решение об операции. Хирурги смогли убрать воспаленную миому, не затронув ребенка.

Женщина смогла доносить малыша и родила его на 41-й неделе. Девочка родилась в РКБ.



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