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В конкурсе на развитие экотуризма, где участвовал Татарстан, некоторые регионы накручивали голоса

11:25, 05.08.2020
В конкурсе на развитие экотуризма, где участвовал Татарстан, некоторые регионы накручивали голоса
Фото: Дирекция парков и скверов

В конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма некоторые регионы накручивали голоса. Об этом рассказала Наталия Фишман-Бекмамбетова на пресс-конференции о создании туристско-рекреационных кластеров и экотуризме в Татарстане.

«Какие-то наши коллеги из других регионов накручивали искусственно голоса. Мы добились, чтобы провели экспертизу голосов на конкурсе, и по итогам этого Татарстан занял первое место с почти 75 тысячами голосами», — рассказала помощница президента РТ.

Татарстан подал на конкурс priroda.life пять заявок. Две из них — ТРК (туристическо-рекреационный кластер) «Зеркала Татарстана» и «Камское устье» — попали в финал.

Ранее «Реальное время» сообщало о конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма.

Общество Татарстан
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