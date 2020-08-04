Китайцы пытаются произнести названия городов Татарстана — видео
В социальной сети TikTok появилось видео, на котором китайцы пытаются произнести названия городов Татарстана и России.
В первом видео жители Поднебесной произносят названия городов, где они побывали, на китайский манер.
@nihaochinese.ru
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На втором коротком видео двое мужчин пытаются выговорить названия двух городов — Свияжск и Йошкар-Ола. Многие подписчики поддержали китайцев и отметили, что те тоже бы посмеялись, если бы русские пытались выговорить слова на китайском языке.
Общество Татарстан
@nihaochinese.ru
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