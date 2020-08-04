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Китайцы пытаются произнести названия городов Татарстана — видео

20:41, 04.08.2020
Китайцы пытаются произнести названия городов Татарстана — видео
Фото: скриншот

В социальной сети TikTok появилось видео, на котором китайцы пытаются произнести названия городов Татарстана и России.

В первом видео жители Поднебесной произносят названия городов, где они побывали, на китайский манер.

@nihaochinese.ru

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оригинальный звук — nihaochinese.ru

На втором коротком видео двое мужчин пытаются выговорить названия двух городов — Свияжск и Йошкар-Ола. Многие подписчики поддержали китайцев и отметили, что те тоже бы посмеялись, если бы русские пытались выговорить слова на китайском языке.

@nihaochinese.ru

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оригинальный звук — nihaochinese.ru
Общество Татарстан
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