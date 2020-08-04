Морозов обещает обнародовать календарь КХЛ 7 или 10 августа

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов заявил, что календарь сезона-2020/2021 будет опубликован после окончания голосования совета директоров по составу участников лиги. Как сообщает функционер, расписания матчей стоит ожидать либо 7-го, либо 10 августа.



«Календарь полностью готов, ждем окончания голосования совета директоров по составу участников. Оно пройдет в пятницу, до 18.00. Вечером в пятницу или в понедельник с утра покажем календарь», — заявил Алексей Морозов.

Напомним, что старт чемпионата запланирован на 2 сентября. Сезон 2019/2020 был прекращен досрочно в марте нынешнего года из-за эпидемии коронавируса.