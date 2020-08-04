Житель Татарстана получил 8 месяцев условно за кражу шоколадных конфет
Суд приговорил 36-летнего жителя Елабуги к восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев за кражу конфет.
Установлено, что 20 апреля 2020 года мужчина похитил 18 коробок шоколадных конфет на сумму 2 557 рублей из городских магазинов и скрылся. Злоумышленника задержали, свою вину он признал, сообщает прокуратура РТ.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, ранее были названы самые похищаемые товары в российских магазинах.Происшествия Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым