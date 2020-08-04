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Происшествия

Житель Татарстана получил 8 месяцев условно за кражу шоколадных конфет

15:26, 04.08.2020
Житель Татарстана получил 8 месяцев условно за кражу шоколадных конфет
Фото: realnoevremya.ru

Суд приговорил 36-летнего жителя Елабуги к восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев за кражу конфет.

Установлено, что 20 апреля 2020 года мужчина похитил 18 коробок шоколадных конфет на сумму 2 557 рублей из городских магазинов и скрылся. Злоумышленника задержали, свою вину он признал, сообщает прокуратура РТ.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, ранее были названы самые похищаемые товары в российских магазинах.

Происшествия Татарстан
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