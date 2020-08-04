Сегодня на некоторых проспектах в Челнах отключат светофоры

Сегодня, 4 августа, в Набережных Челнах на проспектах временно отключат светофоры.

Так, с 6.00 до 00.00 не будет работать светофор на пересечении Московского проспекта с Автозаводским. Также с 8.00 до 9.00 и с 15.00 до 17.00 не будет работать светофор на пересечении проспектов Яшьлек и Мира, сообщили в исполкоме города.

Водителей просят руководствоваться дорожными знаками приоритета.

В Казани с 5 по 8 августа закроют для движения улицу Товарищескую. Это связано с заменой трубопроводов отопления.