В Татарстане закрыли движение по дороге Нижняя Мактама — Актюбинский — Мальбагуш

В Азнакаевском районе Татарстана с сегодняшнего дня, 3 августа, закрыли движение по автомобильной дороге Нижняя Мактама — Актюбинский — Мальбагуш.

Движение по этой дороге закрыли до 30 октября. Это связано с капитальным ремонтом моста на 1,7 км автодороги.

Автомобилисты могут объехать по дорогам Нижняя Мактама — Актюбинский, Нижняя Мактама — Актюбинский — Нижнее Якеево. Схема объезда с установкой дорожных знаков согласована с УГИБДД МВД по РТ, передает пресс-служба Минтранспорта РТ.

Ранее в Татарстане на трех участках трассы М-7 «Волга» ограничили скорость движения до 50 км/ч.

