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В Татарстане могут открыться еще два пляжа

16:49, 03.08.2020
В Татарстане могут открыться еще два пляжа
Фото: пресс-служба МЧС по РТ

Два пляжа в Татарстане подали заявку на получение санитарно-эпидемиологического заключения на водный объект, рассказала заместитель руководителя республиканского Управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

Речь идет о пляжах в Мензелинске и Заинске. Заявки поступили 28 и 29 июля.

Решение о выдаче или невыдаче санитарно-эпидемиологического заключения в ведомстве примут на этой неделе, уточнила Авдонина. Об этом сообщат дополнительно.

В минувшие выходные татарстанское Управление Роспотребнадзора выдало исполкому Лаишевского района санитарно-эпидемиологическое заключение на использование пляжа «Камское море».

Общество Татарстан
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