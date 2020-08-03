Суд присяжных будет рассматривать дело сестер Хачатурян

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Уголовное дело двух старших сестер Хачатурян, Крестины и Ангелины, обвиняемых в убийстве отца, будет рассмотрено судом с участием коллегии присяжных. Таким образом, Мосгорсуд удовлетворил ходатайство подсудимых, пишет «РИА Новости».

Напомним, что 27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело Михаила Хачатуряна со множественными колотыми ранениями. СК признал, что отец издевался над девушками и насиловал их, но оставил самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство. Генпрокуратура сначала потребовала переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение.

Младшую сестру Марию начнут судить в Бутырском суде Москвы 5 августа. По заключению экспертизы, в момент совершения преступления она была невменяемой и не могла отвечать за свои действия.

