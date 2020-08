Сбербанк признан лучшим банком Центральной и Восточной Европы по инновациям в цифровом банкинге

Британский журнал The Banker (входит в группу Financial Times) назвал Сбербанк лучшим банком Центральной и Восточной Европы по инновациям в цифровом банкинге. Банк одержал победу в премии Innovation in Digital Banking Awards 2020 в категории Best Bank in Central and Eastern Europe for Innovation in Digital Banking. Высокая награда была присуждена за три проекта банка — биометрическое распознавание лиц в банкоматах, биллинговую платформу БРИС ЖКХ и алгоритмические заявки на платформе Sberbank Markets.

Сбербанк активно внедряет в своих банкоматах биометрическое распознавание лица — технологию, которая позволяет клиенту пользоваться устройством самообслуживания, совершать через него платежи и переводы, снимать и вносить деньги без карты, смартфона или каких-либо документов. Сбербанк стал первой в России кредитной организацией, внедряющей в своих банкоматах такое решение. Чтобы использовать данную возможность, необходимо подключить биометрию любым удобным способом: в приложении «Сбербанк Онлайн», через банкомат или в отделении банка, затем выбрать опцию «Обслуживание по биометрии» и следовать инструкциям на экране. Алгоритм нельзя обмануть при помощи грима или фотографии: он идентифицирует клиента даже с новой прической, макияжем или бородой.

Биллинговая платформа БРИС ЖКХ позволяет рассчитать начисления за коммунальные услуги, сформировать квитанции для потребителей, в том числе в электронном виде, автоматизировать процесс обработки поступивших оплат и дальнейших расчетов с контрагентами. Помимо инноваций в бизнес-процессах, платформа БРИС ЖКХ помогает оптимизировать расходы компаний ЖКХ на ИТ-службу и инфраструктуру благодаря облачной (SaaS) технологии. В результате ускоряются расчеты и повышается прозрачность коммуникации между жителями, управляющими компаниями и поставщиками услуг ЖКХ. Платформа интегрирована с ГИС ЖКХ, соответствует всем нормам российского законодательства в сфере ЖКХ и совместима с самыми современными платежными сервисами Сбербанка.

Роботизированные алгоритмы — алгоритмические приказы — доступны клиентам торговой платформы Sberbank Markets для проведения ими конверсионных операций. Такие приказы позволяют повысить автоматизацию, контроль и прозрачность управления валютной позицией. Платформа поддерживает торговые операции с основными мировыми валютами и валютами развивающихся рынков, конверсионные сделки в режимах расчета «сегодня», «завтра», «послезавтра», своп-сделки сроком до двух лет, поставочные и расчетные форварды и согласование ставок для размещения депозитов и неснижаемых остатков сроком до 3 лет. Ограничения на минимальный размер валютной сделки отсутствуют.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

«Сбербанк стремится предоставлять уникальный пользовательский опыт, активно внедряя в свою деятельность современные информационные технологии. Наша цель — сделать так, чтобы клиент, пользуясь нашими сервисами, быстро решал свои задачи и был доволен результатами. Именно на это направлены и биометрия на банкоматах, и платформа БРИС ЖКХ, и алгоритмические заявки в Sberbank Markets. И нам приятно, что преимущества этих сервисов оценили не только наши клиенты, но и авторитетные мировые эксперты издания The Banker».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО "Сбербанк"