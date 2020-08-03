В России впервые за 10 лет обновят перечень стратегически значимых лекарств

На оперативном совещании с вице-премьерами премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что перечень стратегически важных лекарств, которые должны производиться в России, решено расширить с 57 до 215 позиций.



«Правительство актуализирует перечень стратегически значимых препаратов, которые должны производиться на территории РФ, за последние 10 лет этот документ ни разу не менялся», — цитирует его ТАСС.

Среди этих лекарств — препараты для лечения орфанных и социально значимых заболеваний. Все препараты будут производится в России. «Наша главная задача — обеспечить доступность современных эффективных и востребованных препаратов, это напрямую влияет на здоровье и жизнь людей», — подчеркнул Мишустин.