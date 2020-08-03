Экологи Татарстана обработали 4 тысячи обращений в общественную приемную
Экологи Татарстана с начала года обработали 4047 обращений в общественную экологическую приемную. Об итогах работы рассказали в пресс-службе ведомства.
Экологами рассмотрено 1232 обращений через мобильное приложение «Школьный экопатруль», 750 обращений по системе «Народный контроль», и 963 уведомления — по электронной почте, телефону «горячей линии» Министерства. На личных приемах принято 1102 обращения.
В ведомстве напомнили, что сообщить о нарушения природоохранного законодательства можно:
— по телефону (843)267-68-67;
— по электронной почте eco.signal@tatar.ru;
— в интернет-приемной http://eco.tatarstan.ru/rus/priem.htm;
— по WhatsApp и Telegram на номер +79872169779;
— в системе «Народный контроль» категория «Экология»;
— по мобильному приложению «Школьный экопатруль».
Ранее сообщалось, что более 60% обращений в Минэкологии Татарстана поступает от школьников.
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