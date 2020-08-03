Экологи Татарстана обработали 4 тысячи обращений в общественную приемную

Экологи Татарстана с начала года обработали 4047 обращений в общественную экологическую приемную. Об итогах работы рассказали в пресс-службе ведомства.

Экологами рассмотрено 1232 обращений через мобильное приложение «Школьный экопатруль», 750 обращений по системе «Народный контроль», и 963 уведомления — по электронной почте, телефону «горячей линии» Министерства. На личных приемах принято 1102 обращения.

В ведомстве напомнили, что сообщить о нарушения природоохранного законодательства можно:



— по телефону (843)267-68-67;

— по электронной почте eco.signal@tatar.ru;

— в интернет-приемной http://eco.tatarstan.ru/rus/priem.htm;

— по WhatsApp и Telegram на номер +79872169779;

— в системе «Народный контроль» категория «Экология»;

— по мобильному приложению «Школьный экопатруль».

Ранее сообщалось, что более 60% обращений в Минэкологии Татарстана поступает от школьников.

