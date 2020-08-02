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В Тюмени скончалась Любовь Нурдинова, бывшая самая тяжелая женщина мира

22:42, 02.08.2020
В Тюмени скончалась Любовь Нурдинова, бывшая самая тяжелая женщина мира
Фото: 72.ru

Тюменский портал 72.RU сообщил о кончине Любови Нурдиновой, которая некоторое время считалась самой тяжелой женщиной мира и весила 350 кг.

«Что стало причиной смерти женщины, пока неизвестно. 8 июля Любови исполнилось 57 лет», — пишет издание.

Женщина не выходила из дома 18 лет. Около полугода назад тюменка решилась на операцию и похудела почти на 200 кг. Женщина стала известна на всю страну, попав на передачу к Андрею Малахову.

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