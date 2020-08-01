Завтра в Казани ограничат движение возле «Ак барс арены»

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Завтра, 2 августа, в Казани ограничат движение из-за проведения всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ».

Так, 7.30 до 12.00 движение транспорта будет ограничено по улице Сибгата Хакима — по направлению от улице Декабристов до проспекта Ф.Амирхана (приостановление двух направлений движения).

С 7.30 до 13.00 движение перекроют:

по улице Сибгата Хакима — по направлению от проспекта Ф.Амирхана до пересечения с ул.Чистопольская (приостановление двух направлений движения);

по улице Чистопольская — от съезда с улицы Сибгата Хакима до съезда на улицу Чистопольская (приостановление трех правых полос движения).

по улице Чистопольская — по направлению от улицы Чистопольская до съезда на круговое движение вокруг стадиона «Ак Барс Арена» (приостановление трех правых полос движения).

с 7.30 до 13.00, движение будет полностью ограничено вокруг стадиона «Ак Барс Арена».

«ЗаБег.РФ» — крупнейший в мире полумарафон с синхронным стартом. Тысячи участников по всей стране одновременно стартуют на одной из дистанций: 1 км, 5 км, 10 км или 21,1 км. В этом году мероприятие пройдет с учетом всех эпидемиологических требований: участники полумарафона придут на забег в масках и перчатках, территорию проведения обеспечат антисептиками, старт будет происходить по 5 человек с интервалом в 5 секунд, мероприятие будет проходить без болельщиков, передает мэрия Казани.

В начале июля в Казани вновь перенесли дату проведения Казанского марафона. Теперь, по словам организаторов, он пройдет в ноябре.