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Пользователи опубликовали снимки дождливой ночной Казани

08:31, 02.08.2020
Пользователи опубликовали снимки дождливой ночной Казани
Фото: instagram.com/enaraevskaya

Накануне вечером в Казани прошел затяжной дождь. Пользователи соцсетей поделились фотографиями ночного города, в котором начался ливень.

Кто-то снимал лужи или пустые улицы.

Другим удалось поймать «визуал» «Бегущего по лезвию», получающийся от сочетания высокой влажности, обилия неонового света и темноты.

Третьи просто снимали дорогу.

Напомним, на сегодня синоптики прогнозируют такую же погоду: дождь, возможна гроза, местами сильный ветер.

Общество Татарстан
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