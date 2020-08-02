Пользователи опубликовали снимки дождливой ночной Казани
Накануне вечером в Казани прошел затяжной дождь. Пользователи соцсетей поделились фотографиями ночного города, в котором начался ливень.
Кто-то снимал лужи или пустые улицы.
Другим удалось поймать «визуал» «Бегущего по лезвию», получающийся от сочетания высокой влажности, обилия неонового света и темноты.
Третьи просто снимали дорогу.
Напомним, на сегодня синоптики прогнозируют такую же погоду: дождь, возможна гроза, местами сильный ветер.Общество Татарстан
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