Минобороны РФ опубликовало видео к 90-летию ВДВ

На официальном канале Минобороны в YouTube появился ролик ко Дню десантника. Видео смонтировано к 90-летию ВДВ.

Запись длится менее двух минут и показывает тяжелые будни десантников, проходящих боевую подготовку экстра-класса.

Напомним, что 2 августа в России, а также Украине, Белоруссии и ряде других стран СНГ, отмечается День ВДВ. В этот день в 1930 году на учениях бойцы Красной Армии были впервые десантированы на парашютах.

Ранее председатель Союза десантников по Татарстану Юрий Суворов в интервью «Реальному времени» рассказал о своих ощущениях от первого прыжка с парашютом, самом страшном задании в карьере и дедовщине в армии.