«Никто не заметит десантника, который перевел старушку через дорогу»

Интервью председателя Союза десантников Татарстана Юрия Суворова

Фото: Ринат Назметдинов

«Оскорбляют такие стереотипы. Основная масса десантников — ветераны боевых действий. Ни один ветеран не опустится до такого, чтобы купаться в фонтане или лежать пьяным под деревом», — говорит в интервью «Реальному времени» председатель Союза десантников по Татарстану Юрий Суворов. В преддверии дня Воздушно-десантных войск он рассказал нашему корреспонденту о своих ощущениях от первого прыжка с парашютом, самом страшном задании в карьере, дедовщине в армии и памятниках десантникам, которые откроются сегодня сразу в нескольких населенных пунктах Татарстана в честь юбилейной даты — 90-летия ВДВ.

«Ограничить проход просто физически не сможем — кордоны же никто не выставит»



— Как планируют отмечать свой праздник десантники в связи с ковидными ограничениями? Это как-то скажется на массовости празднования в Казани?

— День ВДВ традиционно пройдет в парке им. Горького, начнем, как обычно, в 10 часов. Нам, конечно, рекомендовано несколько сократить количество участников, но это будет выходной, так что ребята будут по традиции приходить в парк. Ограничить проход мы просто физически не сможем — кордоны же никто не выставит.

— Дают ли старшие десантники перед началом праздника какие-то указания более молодым товарищам? Например, не трогать «мирное население», не провоцировать полицейских, не напиваться до бессознательного состояния и т. д.?

— Обязательно. Организаторы обычно приходят за 2 часа до начала мероприятия. За полчаса происходит построение колонны, разбивание по взводам, батальонам. Проходит жесткий инструктаж, в том числе по поведению. Начиная с 2012 года у нас проходят такие профилактические беседы.

— Почему именно с 2012-го?

— В 2011 году в День ВДВ произошел инцидент, когда несознательные товарищи из нашего сословия поехали на казанский рынок «Привоз» на «КАМАЗе», будучи в нетрезвом состоянии, не совсем в адеквате. Была массовая драка, которая чуть не завершилась поножовщиной с азербайджанскими торговцами — но вовремя вмешался ОМОН и конфликту не дали развиться. Мне кажется, это просто была провокация. После этого мы принимаем такие меры профилактики.



Фото Ильи Репина

День ВДВ традиционно пройдет в парке им. Горького, начнем, как обычно, в 10 часов. Нам, конечно, рекомендовано несколько сократить количество участников, но это будет выходной, так что ребята будут по традиции приходить в парк

— Какие еще традиции празднования у вас есть, помимо мероприятия в парке им. Горького?

— В прошлые годы мы поставляли фрукты и овощи в детские дома. 1 августа обычно закупали продукты и развозили по детдомам, в фонд имени Анжелы Вавиловой. Но в последнее время, куда бы мы ни привезли, требуют гигиенический сертификат. Поэтому такой вид помощи нами уже не практикуется.



— Во время таких праздников и встреч вы обсуждаете политику? Или все десантники — государственники и державники и им не о чем спорить?

— Мнения абсолютно разные. Как и в любом обществе: 10 человек — 10 мнений. Но когда мы собираемся 2 августа — все мы десантники. На следующий день кто-то пошел пахать поле, кто-то рубить дрова, а кто-то сидит в офисе.



«Все наши документы по установке памятника зависли в Минкульте»

— У вас лично есть какие-то традиции на 2 августа?

— Сходить в церковь. 2 августа — не только День воздушно-десантных войск, но и нашего покровителя Ильи Пророка. Естественно, в парке Победы мы возлагаем цветы к вечному огню. А нынче у нас намечено еще третье крупное мероприятие — открытие памятника «Воинам-десантникам» в парке Победы села Пестрецы в честь 90-летия ВДВ.



— Это станет кульминацией празднования юбилейной даты?

— Да, причем памятники десантникам откроются не только в Пестрецах, но также в Набережных Челнах и Билярске. Также планируется аналогичное мероприятие в Апастовском районе — но пока непонятно, успеют ли там по срокам.

Фото vk.com

У нас намечено еще третье крупное мероприятие — открытие памятника «Воинам-десантникам» в парке Победы села Пестрецы в честь 90-летия ВДВ

— Проекты всех памятников разные или типовые?

— Все разные.

— Какой памятник будет самым масштабным?

— В Челнах высота купола достигает шести метров, а в Пестрецах — четырех. В Пестрецах у нас было ограничение по высоте — рядом расположена часовня. И выше купола часовни памятник не мог быть. Это пилотный проект. Надеюсь, в дальнейшем памятники десантникам будут поставлены и в Лаишево, и на Высокой Горе — везде вокруг Казани.

— А в самой Казани когда будет возведен памятник?

— Год назад в казанском парке Победы была заложена капсула. Но пока Министерство культуры Татарстана, как нам сказали, не до конца видит концепцию парка, поэтому у нас застой в этом направлении. Все наши документы по поводу установки памятника зависли там.



— А проект уже есть?

— Да, причем очень хороший, все согласовано. Ребята ходят и доказывают правомочность. Но существуют «отмазки», что пока нет общей концепции развития парка, нам следует подождать. Фактически капсула у нас зарыта у плавательного бассейна «Ватан». Место нас, в принципе, устраивает. Но воз и ныне там.

— Как будет выглядеть памятник?

— Высота пока не регламентирована. Памятник будет представлять из себя скалы, из которых выезжает БМД (боевая машина десанта, — прим. ред.) — примерно как в сериале «Грозовые ворота». Конфликты у нас происходили в основном в Афганистане, Чечне, на Северном Кавказе. То есть основные боевые действия, в которых десантники проливали кровь, связаны с горами. Отсюда и такой проект памятника.

— То есть скульптуры людей не предусмотрены?

— Пока нет. Но мы планируем к этому памятнику поставить бюст Бати — генерала Василия Филипповича Маргелова.

Фото vk.com

Памятник будет представлять из себя скалы, из которых выезжает БМД — примерно как в сериале «Грозовые ворота»

— Это в честь которого ВДВ называют «Войска дяди Васи?»

— Совершенно точно. Официальным днем рождения Воздушно-десантных войск считается 2 августа 1930 года — в этот день десантное отделение из 12 человек впервые осуществило прыжок с парашютом в ходе учений, проходивших в районе Воронежа. Но развивалось все медленно. А в годы Великой Отечественной войны дядя Вася был командиром батальона, впоследствии и крупным начальником. Он загорелся десантниками, стал развивать воздушно-десантные войска. При дяде Васе появилась техника, которая десантировала с самолетов, разрабатывалось складное оружие, предназначенное для десантников, мототехника и прочее. При нем же появились голубые береты. То есть все наши основные традиции родились именно при дяде Васе.

— А какая-то надпись предусмотрена проектом казанского памятника?

— Да — «Воинам-десантникам всех поколений».

«Мы кинули клич, и десантники скидывались по возможности»

— По поводу установки памятника в Пестрецах я видела, что в соцсетях вы кинули клич по сбору денег, точнее по «добору». Удалось решить этот вопрос?

— Не до конца. Но производственники уже изготовили нам конструкцию.

— Во сколько обошлось производство памятника?

— Изначально расходы были заложены в размере 86 тысяч рублей. Но ребята несколько не рассчитали и получилось подороже — порядка 100 тысяч рублей. Раз уж договор был, ребята еще и потеряли, в минус ушли. Но для них самое главное — это сделать и установить.

— А кто дал деньги на памятник? Изначально кто-то выделил определенную сумму?

— Нет, что вы. Мы кинули клич, и десантники скидывались по возможности — кто-то дал тысячу, а кто-то 200 рублей. Всем миром собирали. Не обошлось и без предпринимателей Пестречинского района. Например, птицеводческий холдинг «Ак Барс» перечислил приличную сумму, некоторые предприниматели жертвовали по 3—5 тысяч рублей.

— Но в итоге удалось собрать нужную сумму?

— Пока нет. Не хватает 16 тысяч рублей.

Фото vk.com

Рядом с памятником будет установлен флагшток, на который мы будем поднимать флаг ВДВ по праздничным дням. Композиция стоит на пьедестале. На камне из горных пород будет размещена надпись и изображен купол парашюта

— А кто стал автором концепции памятника в Пестрецах? И что будет представлять собой скульптура?

— Автором проекта стал Виктор Николаевич Иютин. Он у нас в Союзе десантников — генератор идей. Он создал модель из пластилина. Рядом с памятником будет установлен флагшток, на который мы будем поднимать флаг ВДВ по праздничным дням. Композиция стоит на пьедестале. На камне из горных пород будет размещена надпись и изображен купол парашюта.

— У вас не принято изображать людей на памятниках?

— Просто символизировать кого-то одного я не вижу смысла, потому что десантников очень много. Мы над этим не заморачиваемся. По крайней мере, никому обидно не будет. Судя по памятнику «афганцам», который в Казани снесли в 2018 году и обещали поставить к 30-летию вывода войск (февраль 2019-го, — прим. ред.), ребята пытались показать своих командиров. В итоге возникали склоки, скандалы. Мы до этого не опускаемся.

«Сейчас служат контрактники, они не отвлекаются на постороннее — мама, папа, пирожки»



— ВДВ по-прежнему элитные войска, ничто этот статус не поколебало?

— Конечно. Сейчас ВДВ перевели на контрактную основу. Основные дивизии и бригады уже все на контракте.

Если раньше в армии служили 2 года, и за год молодой солдат обучался, закреплял полученные знания и умения и в преддембельные полгода передавал свою науку молодым, то сейчас, когда служат всего год, такого нет. Как правило, контракт заключают на 2-3 года. Год отслуживший солдат через 2 года контракта уже становится профессионалом. Плюс за это еще и получает деньги.

— То есть года в армии, на ваш взгляд, недостаточно?

— Недостаточно. В советское время и подход, и обучение были совсем другими. Но наша армия слабее не стала. За счет того, что сейчас служат контрактники, они фактически варятся в этом соку, не отвлекаются на постороннее — мама, папа, пирожки… А года недостаточно — человек только с гражданки пришел и чему-то научился, а у него уже дембель. И молодым, кто еще только приходит, он свой опыт передать не сможет.

Фото Олега Тихонова

Если раньше в армии служили 2 года, и за год молодой солдат обучался, закреплял полученные знания и умения и в преддембельные полгода передавал свою науку молодым, то сейчас, когда служат всего год, такого нет

— Может быть, в связи с этим и дедовщины становится меньше?

— Она уже была практически искоренена. Единственное, ее несколько подломали во время перестройки, когда изменились стереотипы и ценности. Если в свое время идти в армию было престижным, то в конце 80-х уже начали косить от армии. Люди стали бегать от военкоматов — народу не хватало, и набирали абы кого — и из криминальных структур. Допустим, человеку светит срок за какой-то серьезный проступок, и он, чтобы от него скрыться, уходит в армию. И что хорошего он может привнести в армию?

— А сейчас какая ситуация?

— Нормальные ребята приходят. У нас недавно в Куркачах проходил отбор. Требования — чтобы было минимум 11 классов школы или техническое образование. Потому что везде сейчас электроника, техника. Так что в ВДВ набирают хороших ребят. Они проходят психологические тесты — в этом плане все жестко и строго, плюс должна быть годность по здоровью.

— Неужели в армии сейчас вообще нет дедовщины?

— В любой части всегда присутствуют прокуроры. Если происходит какое-то ЧП — элементарно человек оступился, подвернул ногу, с ним уже работают — «а что случилось, как произошло?», то есть на это обращают серьезное внимание. Даже если у бойца царапина появляется во время учебы — сразу допросы-вопросы, с этим очень серьезно. Опять же, для чего контрактнику проявлять дембельские замашки? Если раньше молодых и непонятливых обучали или к чему-то пытались приучить, шлепок дать, то сейчас смысла в этом нет.

«В то время после прыжка могли отшлепать запаской, шпилькой, укладочной вилкой»



— Но какие-то неофициальные обряды посвящения новичков все-таки, наверное, существуют?

— Ничего такого нет. От этого давно ушли.

— А раньше какие были?

— Я слышал, что в 80-е были. После прыжка могли отшлепать запаской, шпилькой, укладочной вилкой. Но это все происходило в шутку. Но во время своей службы я ни с дедовщиной, ни с рукоприкладством не сталкивался. В Афгане были и неуставные отношения — но там было совсем другое, там была война.

Фото Рината Назметдинова

Сейчас есть требование, что рост должен быть не менее 1 метра 75 см. Раньше люк БМД был рассчитан на семь человек — влезали в него только мелкие ребята, а крупным приходилось сложновато

— Какими качествами должны обладать именно воздушные десантники?

— Они должны уметь практически все. Ведь не зря говорят: каждый десантник — разведчик, но не каждый разведчик — десантник. Десантник вообще универсален.

В первую очередь нужны волевые качества — тряпки к нам не проходят. Естественно, десантник должен быть физически развитым. Сейчас есть требование, что рост должен быть не менее 1 метра 75 см. Раньше люк БМД был рассчитан на семь человек — влезали в него только мелкие ребята, а крупным приходилось сложновато. Было проблематично разместиться вокруг башни и закрыть люк. Сейчас же техника развивается — БМД-4 широко применяется во всех бригадах и требования уже другие. По сути, набирают уже гренадеров.

«В Сирии в основном морские пехотинцы и десантники»



— А в западных странах (например, в США, Великобритании) день ВДВ отмечают? Почему нам ничего не известно об этой традиции?

— Согласен, там есть десантники. Но не в таком большом количестве, как у нас. В России ВДВ — войска быстрого реагирования. В любой момент они могут подняться на любую границу, закрыть своим щитом образовавшуюся брешь, подстраховать пограничников. В Англии и США это малые бригады, которые выполняют функции по захвату какого-то объекта и прочее, не более того. Так что у них такой массовости нет.

— Как-то вы говорили, что 70—75 процентов ветеранов боевых действий в России — это десантники…

— Совершенно верно. Статистика — жесткая вещь. У нас сейчас более-менее спокойно, только в Сирии происходят события. В основном там работают морские пехотинцы и десантники.

— Вы помните свой первый прыжок с парашютом?

— Конечно. Это был 1991 год, я проходил в армии курс молодого бойца. Был январь, нас было три батальона молодых бойцов. Очень много было ребят с Украины, из Белоруссии, Казахстана, Прибалтики. Когда некоторые говорят, что не боятся первого прыжка — это неправда. У любого человека есть страх, просто кто-то показывает его, а кто-то прячет. Конечно, когда рядом с тобой товарищи, ты стараешься не демонстрировать свой страх. Основная масса отпрыгала с первого раза. Единицы отказались — но в любом случае на второй, третий раз они тоже прыгнули. С ними работали психологи, то есть замполиты.

Фото Рината Назметдинова

Под нашим началом существует военно-патриотический образовательный центр — школа №67 Кировского района Казани. ДОСААФ выделяет бесплатные прыжки для наших кадетов. Если прыгать самому — это отобрать бесплатный прыжок у одного из них

— Но вы прыгнули с первого раза?

— Ну конечно. Первый раз никаких эмоций нет — провалился в небо, в облака, купол открылся. Пока смотришь на купол — уже и земля рядом. Потом главное — приземлиться на точку, собрать парашют и бегом на сборный пункт.

— А дальше какое осознание приходит?

— Основное происходит на втором-третьем прыжке. Ты осознаешь, что рискуешь своей жизнью. Но на этом страх и кончается в том плане, что парашют надежный, кольцо в руках, есть запасной парашют. У нас шла подготовка каждый день по 2 часа.

— Сколько в вашей карьере было прыжков?

— 19.

— А сейчас вы еще прыгаете?

— Нет, сейчас не прыгаю. Под нашим началом существует военно-патриотический образовательный центр — школа №67 Кировского района Казани. ДОСААФ выделяет бесплатные прыжки для наших кадетов. Если прыгать самому — это отобрать бесплатный прыжок у одного из них.

«В советские годы выпускник школы подтягивался минимум 10 раз. Сейчас дети очень слабые»



— Вы признались, что при первом прыжке было страшно. А какое задание было самым страшным, запоминающимся со знаком минус в вашей карьере?

— Вывод 366-го полка из Карабаха. Когда два народа — азербайджанцы и армяне, которые сосуществовали на одной и той же земле, женились друг на друге, рожали и растили детей, вдруг стали врагами, семьи стали распадаться, это, конечно, страшно. Пошла религиозная и этническая рознь. Когда выводишь остатки полка, а с обеих сторон идут выстрелы, пули градом летят — это, наверное, самое страшное. И морально тяжело видеть, что два народа до такой степени доведены.

— Как вы сами пришли к работе в Союзе десантников?

— Когда я вернулся из армии, занимался своими делами. И вот после 2011 года, когда случился тот самый конфликт на рынке «Привоз», я принял такое решение. До этого мы спокойно приходили в парк им. Горького, встречались, отмечали праздник, выезжали за город, на следующий день спокойно шли на работу. Та ситуация мне очень сильно не понравилась, я в итоге влился в коллектив и стал работать в этом направлении уже в республиканском Союзе десантников Татарстана.

Фото Рината Назметдинова

В свое время эта школа была хулиганской, но на сегодняшний день кадеты уже трижды участвовали в параде Победы в составе войск казанского гарнизона. Воспитанники школы одеты в голубые береты, их направление — воздушно-десантное

— Какой видите свою основную миссию?

— Растить детей-патриотов. Уроки мужества мы проводим в школах для обычных ребят фактически с начала учебного года. Мы видим, что дети в основном сидят дома со своими гаджетами, у компьютеров, морально и физически отстают в развитии, многие очень слабые и невыносливые. Если в советские годы выпускник школы подтягивался на турнике минимум 10 раз, физическая культура была на высоком уровне, то сейчас дети очень слабые. Они же сидят дома, даже друг с другом не общаются, некоторые двух слов связать не могут. Написать еще могут, но большинство общаются какими-то символами. А привычка общаться просто по-человечески уже искореняется.

Поэтому приходим в школы, рассказываем, как мы жили, как общались, целыми днями бегали на улице. Потом рассказываем про армию, служение Отечеству, приводим случаи из жизни. Детям интересно, кто-то загорается. Но основное наше направление — школа №67. В свое время эта школа была хулиганской, но на сегодняшний день кадеты уже трижды участвовали в параде Победы в составе войск казанского гарнизона. Воспитанники школы одеты в голубые береты, их направление — воздушно-десантное. Занимаемся вплотную этими детьми.

— Сколько человек сейчас в вашем Союзе?

— Порядка 500—600 только по Казани. Есть отделения и в Бугульме, и в Челнах, и в Бавлах, и в Пестрецах.

— А сколько всего в Татарстане десантников?

— Если посчитать даже фронтовиков времен Великой Отечественной войны, то, наверное, тысяч под 60.

— Почему у обывателей закрепился этот образ, что день вэдэвэшника — это обязательно купание в фонтане, агрессия, разбивание бутылки о голову, рваные тельняшки? Когда удастся отойти от такого стереотипа?

— А мы уже отошли от этого. И который год показательно проводим 2 августа. Суть в том, что если десантник перевел старушку через дорогу, этого никто не заметит. Но если за ним же идет, спотыкается пьяненький вэдэвэшник, то все будут показывать пальцем. Если стоят сто человек и один из них пьяный, то будут говорить только про пьяного. Ну и СМИ не спят — им же неинтересно, когда все проходит спокойно.

— Да, все выискивают купающихся в фонтанах…

— Хотя это не наше. Мы же не водоплавающие.

Фото Рината Назметдинова

Основная масса десантников — ветераны боевых действий. Ни один ветеран не опустится до такого, чтобы купаться в фонтане или лежать пьяным где-то в луже или под деревом

— А откуда это вообще пошло?

— Могу предположить, что из Москвы. У них праздник тоже проводится в парке им. Горького, который известен своими фонтанами. Видимо, кто-то пьяненький решил умыть лицо и, скорее всего, упал. Залез другой ему помогать — пожалуйста, фотография.

— Вас самого обижает такой стереотип?

— Конечно, даже оскорбляет. Основная масса десантников — ветераны боевых действий. Ни один ветеран не опустится до такого, чтобы купаться в фонтане или лежать пьяным где-то в луже или под деревом.